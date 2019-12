Automakers schrappen samen tienduizenden banen

Voor werknemers in de auto-industrie is 2019 een van de slechtste jaren ooit. Door alle besparingsacties die autoconcerns dit jaar hebben aangekondigd, gaan volgens berekeningen van persbureau Bloomberg in totaal 80.000 arbeidsplaatsen verloren.

De auto-industrie heeft te lijden onder handelsspanningen, waarbij importheffingen en andere barrières voor hogere kosten zorgen. Door de onzekerheid over de gevolgen van die conflicten wordt bovendien minder geïnvesteerd in een nieuwe auto. Volgens marktonderzoeker IHS Markit daalt het wereldwijde aantal geproduceerde auto’s met 6 procent tot 88,8 miljoen.

Tegelijkertijd zien grote concerns zich gedwongen grote sommen geld opzij te leggen voor investeringen in elektrische modellen en zelfrijdende auto’s. Om de winstgevendheid toch op peil te houden, zetten de bedrijven vaak het mes in hun personeelsbestand.

De grootste reorganisaties vinden plaats in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Twee grote autofabrikanten in dat laatste land, Audi en Daimler, kondigden vorige week nog reorganisaties aan die samen 20.000 banen kosten. Ook het Japanse Nissan kondigde deze zomer aan 12.500 banen te schrappen.