‘Bedrijf schikt met slachtoffers bosbranden’

Het Amerikaanse nutsbedrijf PG&E staat op het punt om een schikking te treffen met slachtoffers van de hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië vorig jaar. In totaal zou het gaan om een bedrag van 13,5 miljard dollar, deels in contanten en deels in aandelen uitgekeerd, meldden bronnen rond de kwestie aan persbureau Bloomberg.

De bosbranden ontstonden door apparatuur van PG&E, dat door het incident in de financiële problemen raakte. Het bedrijf is door onderzoekers verantwoordelijk gehouden voor meerdere branden in de afgelopen jaren, waarbij in totaal meer dan honderd mensen om het leven kwamen.

Het bedrijf vroeg al eerder faillissementsbescherming aan en kwam vervolgens met een plan om uit de problemen te komen. De ophanden zijnde schikking maakt daar onderdeel van uit. Eerder kwam PG&E al een schikking overeen met verzekeraars en andere partijen voor een bedrag van 11 miljard dollar.