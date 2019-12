Handelshoop terug op beurzen

De Europese beurzen toonden woensdag een duidelijk herstel na de recente verliesbeurten. De hoop op een handelsdeal keerde terug nadat persbureau Bloomberg meldde dat Washington en Peking een stap dichterbij een gedeeltelijk handelsakkoord zijn gekomen. Eerder hintte president Donald Trump nog op een mogelijk uitstel van een handelsdeal met China tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 590,17 punten. De MidKap won 1,3 procent tot 878,36 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs dikten tot 1,3 procent aan. In Londen (plus 0,3 procent) bleef de winst beperkt door een stijging van het Britse pond.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 3 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD en chipmachinemaker ASML volgden met plussen van 2,5 en 2,4 procent. Verfconcern AkzoNobel won 1,9 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Telecomconcern KPN was de enige daler met een verlies van 0,3 procent.

Ahold Delhaize klom 0,6 procent. Het supermarktconcern kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro aan voor 2020. Kepler Cheuvreux verlaagde daarnaast het advies voor Ahold Delhaize. Industrieel toeleverancier Aalberts, die een beleggersdag houdt, steeg 2,1 procent.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een plus van 3,6 procent. Bouwer BAM volgde met een winst van 3,1 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion, kabel – en telecomconcern Altice Europe en vastgoedbedrijf WDP waren de enige dalers met minnen van 0,3 procent.

In Parijs raakte Orange 4,5 procent kwijt. De Franse telecomaanbieder kwam tijdens een investeerdersdag met tegenvallende vooruitzichten voor het dividend en liet weten de komende jaren meer telefoonmasten te verkopen. Daarmee wil het bedrijf geld vrijmaken om te investeren in nieuwe infrastructuur.

De euro noteerde op 1,1075 dollar tegen 1,1087 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 57,07 dollar. Brentolie steeg 2 procent in prijs tot 62,03 dollar per vat.