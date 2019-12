Handelsoptimisme kleurt Wall Street groen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Berichten dat de Verenigde Staten en China elkaar toch naderen op het handelsvlak zorgden voor optimisme. Verder verwerkten de markten een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Ook zaten olieprijzen in de lift na een sterker dan verwachte daling van de Amerikaanse olievoorraden.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie 0,5 procent hoger op 27.649,78 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3112,76 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 8566,67 punten.

De VS en China zouden mogelijk sneller dan verwacht tot een akkoord kunnen komen, meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Dit moet dan voor 15 december gebeuren als er nieuwe Amerikaanse tarieven op Chinese goederen op de rol staan.

Bedrijven die doorgaans vatbaar zijn voor handelsperikelen stonden dit keer bij de winnaars. Chipfondsen als Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Nvidia stegen tot 2,4 procent. Zij gaven dinsdag nog terrein prijs door de opgelaaide handelsonrust.

Google-moeder Alphabet won 1,9 procent. Oprichters Sergey Brin en Larry Page maakten bekend een stap terug te doen bij Alphabet. Sundar Pichai, de topman van Google, wordt nu ook de baas bij Alphabet. Reisboekingsbedrijf Expedia won 6,2 procent. Topman Mark Okerstrom en financieel directeur Alan Pickerill kondigden aan per direct het bedrijf te verlaten vanwege een verschil van inzicht met het bestuur. Verder won medische bedrijf Johnson & Johnson 1,6 procent. Volgens recente testen bevat talkpoeder van het bedrijf geen asbest. Dat was eerder dit jaar volgens waakhond FDA nog wel het geval.

PG&E won 11 procent. Het nutsbedrijf staat op het punt te schikken met slachtoffers van de hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië vorig jaar. In totaal zou het gaan om een bedrag van 13,5 miljard dollar, deels in contanten deels in aandelen.

De euro noteerde op 1,1077 dollar tegen 1,1084 bij het slot in Europa eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent duurder op 58,34 dollar. Brentolie steeg 3,6 procent in prijs tot 63,01 dollar per vat.