‘Recordjaar voor beleggingen in woningen’

Beleggers steken dit jaar een recordbedrag in Nederlandse woningen. Huizen vormen een populaire investering, nu obligaties door lage rentestanden weinig opleveren. Volgend jaar nemen de beleggingen juist sterk af door een beperkt aantal bouwlocaties en stikstofproblemen, verwacht vastgoedadviseur Colliers.

In heel 2019 wordt naar verwachting richting de 8,5 miljard euro in woningen belegd. Vorig jaar werd ook al een record gevestigd met 8 miljard euro aan beleggingen in woningen. Het investeringsvolume neemt volgend jaar met 20 tot 30 procent af, voorspelt Colliers.

Met name pensioenfondsen spelen een belangrijke rol in de recordbeleggingen. Ze kochten veel nieuwbouwwoningen en verkochten oudere woningen aan internationale beleggers, particulieren of woningcorporaties.

Investeringen in de woningmarkt leveren het meeste op buiten de Randstad. Zo is de verhouding tussen de huurinkomsten en het aankoopbedrag van een woning in Emmen, Heerlen en Venlo bijna twee keer zo hoog als in Amsterdam. Het risico op leegstand is in die plaatsen wel groter.