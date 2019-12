Damrak begint licht hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag licht hoger begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opleving van een dag eerder en hielden vooral de verdere ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 593,10 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 880,29 punten. De beurs in Parijs steeg 0,3 procent. Londen verloor 0,1 procent. De DAX in Frankfurt noteerde vlak na een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in oktober.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 0,9 procent. Betalingsdienstverlener Adyen sloot de rij met een verlies van 0,4 procent. In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 1,2 procent. Grootste daler was Signify met een min van 0,4 procent.