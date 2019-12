Week van Sinterklaas druk met betalingen

Nederlanders hebben in de week voor sinterklaasavond vaker met pin betaald in winkels dan in normale weken. Deze week werd er tot 20 procent vaker met bankpasjes en creditcards afgerekend, meldt Betaalvereniging Nederland. Black Friday bleef de drukste dag met betalingen in de aanloop naar de sinterklaasviering.

Veel van de betalingen in winkels zijn inmiddels contactloos, dat gold voor bijna zeven op de tien. Ook bij betalingen van meer dan 25 euro is contactloos betalen in opkomst. Daar moet dan nog wel een pincode bij worden gebruikt.

In webwinkels was maandag, ook wel Cyber Monday genoemd, een drukke dag. Er werden toen een kwart meer betalingen gedaan dan op een normale maandag. Ook hier blijkt Black Friday echter niet in te halen. Toen nam het aantal betalingen met haast 80 procent toe ten opzichte van een reguliere vrijdag.