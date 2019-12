AEX over breed front omhoog

De aandelenbeurs in Amsterdam ging vrijdag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein. Naast de ontwikkelingen rond de mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China gaat de aandacht uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 594,21 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 881,60 punten. De beurzen Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent. De Duitse index toonde een plusje van 0,1 procent. De productie van de Duitse industrie bleek in oktober onverwacht scherp ingezakt.

Zorgtechnologiebedrijf Philips voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Levensmiddelenconcern Unilever en informatieleverancier RELX waren de enige dalers met minnen van 0,3 procent.

Galapagos klom 1,4 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft genoeg deelnemers gevonden voor een studie met zijn kandidaat-medicijn bij patiënten met diffuus cutane systemische sclerose (dcSSc), een auto-immuunziekte waarbij onder meer verdikkingen van de huid optreden.

In de MidKap ging Boskalis aan kop met een plus van 3,6 procent. De baggeraar gaat in de Filipijnen meewerken aan de aanleg van drie kunstmatige eilanden. De opdracht heeft een waarde van 325 miljoen euro. Hekkensluiter was luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een min van 1,2 procent.

Swiss Re won 2,5 procent in Zürich. De Zwitserse herverzekeraar bevestigde het Britse onderdeel ReAssure te verkopen aan de aanbieder van verzekeringsdiensten Phoenix Group. De deal heeft een waarde van 3,2 miljard pond. Swiss Re blies eerder dit jaar een beursgang van ReAssure af vanwege lastige marktomstandigheden en zwakke vraag van investeerders.

De euro was 1,1106 waard tegen 1,1103 dollar een dag eerder. De olieprijzen bleven dicht bij huis na berichten dat oliekartel OPEC een deal nadert voor een verdere productiebeperking van 500.000 vaten per dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 58,44 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 63,44 dollar per vat.