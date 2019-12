Biogen maakt vaart met alzheimermedicijn

Het Amerikaanse farmaceutisch concern Biogen en zijn Japanse partner Eisai zetten vaart achter de ontwikkeling van hun experimenteel middel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Een onderzoekspanel bij een farmaceutische conferentie in de Verenigde Staten noemt de nieuwe testresultaten voor het medicijn aducanumab een “mijlpaal”.

Een hoge dosis van aducanumab, genomen voor een lange periode, zou “enige effectiviteit” kunnen hebben in de behandeling van Alzheimer, bleek uit de resultaten. Volgens het panel is het medicijn de eerste behandeling die de kernoorzaak van alzheimer aanpakt. Dat opent de deuren voor verder onderzoek.

In oktober besloten Biogen en Eisai nieuw leven in de testen van het experimentele medicijn te blazen. De twee hadden eerder juist een punt gezet achter de onderzoeken, na teleurstellende resultaten. Die bleken later toch mee te vallen.