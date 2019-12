‘Investeerder CVC lonkt naar WK voor clubs’

Een van ’s werelds grootste investeerders, CVC Capital Partners, voert met wereldvoetbalbond FIFA gesprekken over een investering in het wereldkampioenschap voetbal voor clubteams. Dezelfde investeringsmaatschappij is door de Spaanse voetbalclub Real Madrid benaderd voor de oprichting van een nieuwe competitie. Dat meldt zakenblad Financial Times op basis van ingewijden.

De FIFA kondigde onlangs aan het WK voor clubteams groter aan te pakken. Vanaf 2021 moeten er 24 voetbalploegen aan meedoen, in plaats van de huidige zeven. Met CVC praat de FIFA naar verluidt over de financiering van die ambities. De investeerder zou de commerciële rechten op het toernooi, zoals uitzendrechten, willen kopen.

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft volgens een ingewijde CVC met een ander voorstel benaderd. Hij zou twee internationale competities willen opzetten met topclubs over de hele wereld. Dit plan is evenwel minder concreet dan dat van de FIFA, schrijft Financial Times.