KPN sluit rest van Amsterdam aan op glasvezel

KPN gaat 320.000 huishoudens in Amsterdam aansluiten op het glasvezelnetwerk, zo maakten het telecombedrijf en de gemeente vrijdag bekend. Een deel van de hoofdstad had al toegang tot deze snellere internetaansluiting, maar nu volgt de rest.

De eerste huishoudens worden halverwege volgend jaar aangesloten. KPN begint met aanleggen in Amsterdam-Noord en een deel van Amsterdam-Buitenveldert. Daarna volgen geleidelijk andere wijken. De aanleg duurt meerdere jaren. Verantwoordelijk wethouder Touria Meliani zegt dat bewust is gekozen om te beginnen in Amsterdam-Noord, zodat “het gebied zich verder kan ontwikkelen als digitale koploper voor bedrijven, consumenten en bewoners.”

Door de aanleg krijgen bewoners ook te maken met graafwerkzaamheden in de straat. KPN schrijft dat bewoners hier van tevoren over worden geïnformeerd. Eerder heeft KPN al 90.000 huishoudens verbonden met glasvezel in de Amsterdamse wijken IJburg, de Oosterparkbuurt, de Indische Buurt, De Aker, Nieuw Sloten en Osdorp.

De Autoriteit Markt & Consument (ACM) houdt al enige tijd scherp in de gaten hoe KPN bezig is met de uitrol van glasvezelnetwerken. De toezichthouder stelde eerder dit jaar dat het telecomconcern de aanleg van glasvezel dwarsboomt door gebruik te maken van zijn dominante positie. KPN zou zijn concurrenten opzettelijk klein houden en de verdere uitrol van de snelle internetverbinding hierdoor afremmen.

Volgens marktonderzoeker Telecompaper kan glasvezel met het tempo van een half miljoen huishoudens per jaar worden aangelegd. Dat werd de afgelopen jaren bij lange na niet gehaald. In oktober hadden zo’n 3,5 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting. Zo’n 80 procent daarvan is van KPN. Het telecombedrijf gaat tot 2021 ongeveer een miljoen huishoudens aansluiten.