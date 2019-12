Nikkei sluit week hoger af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten. Beleggers deden het rustig aan en hielden vooral de ontwikkelingen rond een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Verder werd gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De Nikkei in Tokio ging 0,2 procent hoger het weekeinde in op 23.354,40 punten. De Japanse hoofdindex boekte deze week een kleine winst. Het Japanse farmaceutische concern Eisai behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van bijna 6 procent. Ook de staalbedrijven, die gevoelig zijn voor de handelsperikelen, waren opnieuw in trek. JFE Holdings steeg 1 procent en Kobe Steel kreeg er 3,2 procent bij.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent in de plus. De Chinese internetbedrijven Alibaba en Tencent wonnen respectievelijk 2,5 procent en 1,3 procent. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde vlak. De Kospi in Seoul dikte 1 procent aan. De Zuid-Koreaanse techreus Samsung en chipmaker SK Hynix, twee zwaargewichten in de Kospi, stegen 2 procent en 2,2 procent. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,4 procent hoger.