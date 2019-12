Ericsson schikt voor miljard in VS

De Zweedse maker van netwerkapparatuur Ericsson heeft een schikking van meer dan 1 miljard dollar getroffen in een grote Amerikaanse corruptiezaak. Het bedrijf heeft schuld bekend en wordt ook drie jaar lang door een externe partij gecontroleerd.

“Het corrupte gedrag van Ericsson was met leidinggevenden op hoog niveau, omvatte een tijdspanne van zeventien jaar en ten minste vijf landen, in een misplaatste poging om de winsten te verhogen”, aldus een verklaring van justitie. Ericsson had eerder al vanwege de zaak een miljard dollar opzij gezet. In het onderzoek werkte justitie samen met de Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission (SEC).