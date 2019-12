AEX begint vrijwel vlak

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan na de stevige winsten van afgelopen vrijdag. Een onverwachte sterke daling van de Chinese export in november zorgde daarbij voor enige koersdruk. Ook werd uitgekeken naar de Britse verkiezingen later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen een fractie hoger op 602,44 punten. De hoofdindex sloot vrijdag voor het eerst in achttien jaar boven de 600 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 892,43 punten. De beurs in Parijs daalde een fractie en Londen verloor 0,2 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,1 procent ondanks een onverwacht sterke stijging van de Duitse export in oktober.

Takeaway.com klom 0,2 procent bij de hoofdfondsen. Techinvesteerder Prosus verhoogde zijn bod op het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat naar 740 pence per aandeel. Het bod waardeert Just Eat op omgerekend 6,1 miljard euro. Prosus is met Takeaway.com in een strijd om de Britten verwikkeld. Takeaway mikt op een fusie via een aandelendeal. Prosus daalde 0,2 procent op de Amsterdamse lokale markt. Just Eat won 0,5 procent in Londen.