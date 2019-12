De Maastrichtse cementfabriek ENCI gaat volgend jaar dicht. Dat heeft moederbedrijf HeidelbergCement besloten. De vijftig personeelsleden van het bedrijf komen op straat te staan.

Dit jaar sloot de oven van ENCI, waarmee klinker wordt geproduceerd. Voor die belangrijke grondstof van cement is ENCI nu afhankelijk van invoer, maar grote zeeschepen kunnen niet in Maastricht komen en ook is er weinig opslagruimte. Daardoor wordt de productie van cement te duur, geeft HeidelbergCement aan.