Prosus verhoogt bod op Just Eat

Techinvesteerder Prosus heeft zijn bod op het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat verhoogd. Het nieuwe bod van 740 pence per aandeel waardeert Just Eat op 5,1 miljard pond (6,1 miljard euro). Prosus is met Takeaway.com in een strijd om Just Eat verwikkeld. Takeaway mikt op een fusie via een aandelendeal.

Eerder bood Prosus 710 pence per aandeel Just Eat, wat door de Britten als te laag werd bestempeld. Het nieuwe bod betekent een premie van bijna 25 procent op de slotkoers van Just Eat van 21 oktober dit jaar toen de overnamestrijd om het bedrijf losbarstte. Prosus verlaagde ook de acceptatiedrempel naar 50 procent van de aandelen plus één. Aandeelhouders krijgen tot 27 december de tijd om in te stemmen met het aanbod.

Het bestuur van Just Eat schaarde zich eerder unaniem achter het fusievoorstel van het Nederlandse Takeaway, dat mikt op steun van 75 procent van de aandeelhouders. Als de fusiedeal doorgaat, wordt Just Eat Takeaway.com gevestigd in Amsterdam, maar neemt het de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt opgezegd.

Prosus zei eerder dat er aanzienlijke risico’s zijn verbonden aan het voorstel van Takeaway voor de aandeelhouders van Just Eat. Volgens het bedrijf blijft Takeaway de inspanningen onderschatten die nodig zijn om de uitdagingen bij Just Eat het hoofd te bieden. Prosus noemt als voorbeelden de benodigde investeringen in product, technologie, marketing en bezorging.

Takeaway meldde in een reactie op het nieuwe bod van Prosus dat het achter zijn eigen bod blijft staan. Volgens het in de AEX-index in Amsterdam genoteerde bedrijf is zijn bod “veruit superieur” ten opzichte van dat van Prosus.