Rabo verlaagt risico-opslag automatisch

Rabobank verlaagt sinds 1 december automatisch de hypotheekrente wanneer een klant in aanmerking komt voor een lagere risico-opslag. Daarmee geeft Rabo als eerste grote bank gehoor aan de oproep van de Consumentenbond, die de kwestie op de agenda zette.

Kredietverstrekkers laten klanten extra rente (risico-opslag) betalen als de waarde van het huis lager is dan het hypotheekbedrag. Als de schuld minder wordt door aflossing of door stijging van de woningwaarde, dan wordt dat risico kleiner. Daarmee kan de rente-opslag omlaag of zelfs helemaal vervallen. Meestal moeten klanten daar zelf om vragen.

“Onterecht”, aldus de Consumentenbond. “Waarom zou je een opslag betalen voor een risico dat er niet is?” De organisatie roept andere hypotheekverstrekkers op snel het goede voorbeeld van Rabo te volgen. Kleine, nieuwere hypotheekverstrekkers passen de risico-opslag al wel automatisch en gedurende de looptijd van de hypotheek aan, benadrukt de bond.

Rabobank legt uit dat de rente voor klanten met een spaar- of beleggingshypotheek niet automatisch wordt aangepast. De lagere opslag kan voor hen namelijk ook negatief uitpakken.