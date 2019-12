Hornbach positiever over jaar

De Duitse doe-het-zelfketen Hornbach is positiever geworden over zijn hele boekjaar. Voorlopige cijfers over het derde kwartaal gaven daar aanleiding toe. De brutowinst verveelvoudigde en Hornbach denkt nu ook aan een hogere winst voor het hele jaar.

In het eind november geƫindigde derde kwartaal ging de aangepaste brutowinst (ebit) naar ruim 29 miljoen euro van 4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Hornbach wist meer te verkopen in winkels die al langer dan een jaar open zijn, maar lette ook scherper op de kosten. De omzet steeg met een kleine 5 procent tot 1,1 miljard euro.

Voor het hele boekjaar, dat eind februari afloopt, rekent Hornbach nu op een aangepaste brutowinst van “halverwege tot bovenin de tweecijferige percentages”. Eerder had het bedrijf het daar nog over “meer dan 40 procent”.