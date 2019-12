Nobelprijswinnares in bestuur Alphabet

Frances Arnold, Nobelprijswinnares voor de scheikunde in 2018, is toegevoegd aan het bestuur van internetbedrijf Alphabet. Arnold won de Nobelprijs voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van proteïnen.

“Ik kijk er enorm naar uit om met haar samen te werken”, schrijft de directeur van Alphabet Sundar Pichai op Twitter. In april werd Robin Washington ook al toegevoegd aan het bestuur van het bedrijf.

Vorige week maakten de oprichters van Google en Alphabet Sergey Brin en Larry Page bekend een stap terug te doen bij Alphabet. Zij hadden nog taken in het dagelijks bestuur, maar die hebben ze neergelegd. Ze blijven wel aan als bestuurslid. Pichai is sinds vorige week dinsdag de directeur van het bedrijf.