Personeel Tata voert actie tegen ontslagen

Het personeel van staalfabrikant Tata Steel houdt dinsdagochtend een grote actie tegen aangekondigde massaontslagen bij het bedrijf. Bestuurders van vakbond FNV en de voorzitter van de ondernemingsraad spreken de werknemers van de voormalige Hoogovens toe in een tent op het parkeerterrein van FC Velsenoord. Maandag deelden vakbondsleden al foldertjes uit bij de toegangspoorten van het fabrieksterrein.

Tata Steel maakte vorige maand bekend 1600 banen te willen schrappen in Nederland. Volgens topman Henrik Adam is dat nodig omdat de Nederlandse staalfabrieken niet zo goed draaien als zou kunnen. Verdere uitleg ontbrak volgens vakbonden en ondernemingsraad. Die vermoeden dat de problemen bij de Britse tak Tata hebben aangezet om het mes te zetten in het personeelsbestand.

Ook vindt de ondernemingsraad dat er weinig communicatie is geweest over de details van het transformatieplan. Pas volgende week wordt dat in de Europese ondernemingsraad besproken.