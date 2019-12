Simpele tips om op kantoor te verduurzamen

Verduurzamen, we kunnen er niet meer om heen, ook in 2020 niet. Dit geldt ook voor kantoren. Hoe geef je op een simpele manier meer invulling aan meer duurzaamheid op kantoor? Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, want je kan klein beginnen. Met deze tips maak je in het nieuwe jaar een groene start.

Groene koffiepauzes

Op elk kantoor wordt er flink koffie en thee gedronken. Ook de koffiepauzes kunnen wat groener door fair trade koffie en thee aan te bieden. Let op dat er niet te veel plastic in de verpakkingen zit. Als je regelmatig events of bijeenkomsten organiseert, kan je kiezen voor kartonnen koffiebekers. Deze zijn milieuvriendelijker dan plastic bekers en een extra voordeel is dat je je logo erop kan laten zetten.

Vleesloze woensdag

Heb je een bedrijfskantine op kantoor? Een makkelijke manier om te verduurzamen op kantoor is het verminderen van de hoeveelheid vlees in de kantine. Bij de productie van vlees komen veel broeikasgassen vrij waaronder methaan. Dit broeikasgas is vele malen schadelijker voor het milieu dan CO2. Als je een bedrijf wilt verduurzamen is het dus verstandig om meer groente en fruit te verkopen en juist minder vlees en andere dierlijke producten. Woensdag gehaktdag kan je veranderen in woensdag vleesloze dag.

Duurzame alternatieven

Voor vrijwel alle kantoorartikelen bestaan duurzame alternatieven. Als je kiest voor groene kantoorartikelen, dan lever je al een eerste belangrijke stap aan het milieu. Te beginnen met papier. Kies voor een duurzame variant. Zo zijn er ook notitieboekjes die niet van papier van bomen gemaakt zijn maar van steengruisafval. Hiervoor is geen water, zijn geen bomen en geen giftige stoffen of bleek nodig, waardoor dit veel milieuvriendelijker is.

Groen schrijven

Ook al zitten we voornamelijk achter onze computer, er moet ook nog geschreven worden. Zo zijn er pennen die gemaakt zijn van gerecyclede PET-flessen, die én heerlijk schrijven én ook nog navulbaar zijn. Voor het opbergen van documenten zijn er milieuvriendelijke ordners en ringbanden. Een eenvoudige manier om een groene voetafdruk achter te laten.

We weten allemaal dat plastic slecht is voor het milieu. Als kantoor heb je veel impact als het om afval gaat. Stel daarom een plasticbeleid op zodat het gebruik van plastic kan worden afgebouwd op kantoor. Ook kun je het Plastic Pact NL ondertekenen. Dit is een strategische samenwerking tussen het bedrijfsleven, de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en ngo’s om het plastic gebruik drastisch te verminderen.

Duurzame kerstboom

En als we dan toch voor duurzaam gaan, dan hoort de kantoor kerstboom daar natuurlijk ook bij. Je hoogst eigen dennenboom elk jaar weer ophalen van een plek in het groen? Dat kan als je een kerstboom adopteert. Op locaties in Amsterdam en Groningen, Nijmegen en verschillende plekken daartussen kun je zelf een boom uitzoeken, hem met Kerst een thuis geven en ‘m daarna weer terugbrengen, zodat de boom de grond weer in kan tot de Kerst daarop.