CNV dreigt met acties bij supermarkten om cao

Vakbond CNV dreigt met acties als er op 18 december nog geen nieuwe cao voor de supermarktsector is. De vakbond heeft de werkgevers donderdag laten weten dat de leden “het getreuzel over de cao zat zijn”.

“Er wordt genoeg geld verdiend in de sector, alleen niet door de werknemers. De kerstinkopen zouden opnieuw een enorme omzet betekenen, die wéér niet bij de werknemers terecht komt. Het is wel genoeg geweest zo”, vindt Jacqueline Twerda, bestuurder bij CNV Vakmensen. “Als het kerstgevoel uit de reclamespotjes uiterlijk 18 december niet wordt omgezet in harde munten, sluiten wij acties rond de feestdagen niet uit.”

De huidige cao geldt voor ongeveer 140.000 werknemers en is sinds 1 april verlopen. De cao Supermarkten is de verzamelnaam voor twee cao’s: de cao Levensmiddelenbedrijf (LMB) en de cao Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL)