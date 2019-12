Wall Street hoger door nieuwe handelshoop

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten berichten dat er een principe-akkoord zou zijn gesloten over een voorlopige Amerikaans-Chinese handelsdeal. President Donald Trump meldde eerder al dat de Verenigde Staten dicht bij een “grote deal” met China zijn.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten berichten dat er een principe-akkoord zou zijn gesloten over een voorlopige Amerikaans-Chinese handelsdeal. President Donald Trump meldde eerder al dat de Verenigde Staten dicht bij een "grote deal" met China zijn.

Zakelijk