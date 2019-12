Wall Street opent met plussen

Google plus

Lagarde: beleid ECB op de schop in 2020

Ook was er aandacht voor de luchtvaartsector. Delta Air Lines rekent volgend jaar op een omzetgroei van 4 tot 6 procent. Daarbij moet ook de winst worden opgekrikt geholpen door de toenemende vraag naar vliegtickets. Het aandeel Delta ging 2,7 procent omhoog.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street namen kennis van het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente ongemoeid te laten. Ook werden de ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront gevolgd, net als de Britse verkiezingen.

