Trump bevestigt handelsdeal met China

China en de Verenigde Staten hebben overeenstemming bereikt over een voorlopige handelsdeal. Dat bevestigde president Donald Trump op Twitter, nadat eerder al uit Peking melding was gemaakt van een overeenkomst in het slepende handelsconflict tussen de economische grootmachten.

Volgens Trump worden nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, opgeschort. China heeft volgens hem toegezegd om op grote schaal Amerikaanse landbouwgoederen, energie en andere producten te kopen. Hij sprak van een “fantastische deal” voor iedereen.

Het gaat om een zogenoemde ‘fase 1-handelsdeal’, die de opmaat moet worden voor een breder handelsakkoord. Trump gaf aan dat onmiddellijk wordt begonnen met onderhandelingen over een ‘fase 2-deal’. Volgens hem zullen sommige bestaande importheffingen op Chinese producten worden verlaagd. Andere tarieven blijven nog wel overeind.

De Chinese viceminister van Handel, Wang Shouwen, verklaarde op een persconferentie in Peking dat de VS hebben beloofd om tarieven op Chinese goederen te schrappen. China gaat nu zijn aankopen van Amerikaanse energie, landbouwproducten, farmaceutische goederen en financiële diensten opvoeren. Ook zal Peking op zijn beurt afzien van heffingen op Amerikaanse producten die zondag zouden ingaan. Daarnaast gaat China meer doen om intellectueel eigendom van bedrijven te beschermen en namaakartikelen te bestrijden.

Er wordt nog onderhandeld over waar en wanneer de twee landen de deal formeel zullen ondertekenen, aldus de Chinese viceminister van Financiën Liao Min.