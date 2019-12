Nikkei flink hoger door handelshoop

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een flinke winst gesloten. Berichten dat de Verenigde Staten en China een principeakkoord hebben bereikt over een voorlopige handelsdeal zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Beleggers reageerden daarnaast opgelucht dat de Britse premier Boris Johnson bij de verkiezingen de benodigde meerderheid heeft behaald om zijn brexitdeal ongestoord door het parlement te loodsen.

De Nikkei in Tokio ging 2,6 procent hoger het weekeinde in op 24.023,10 punten en bereikte het hoogste niveau in veertien maanden tijd. De Japanse hoofdindex steeg deze week 2,9 procent. Een negatief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is gedaald tot het laagste niveau in meer dan zes jaar, had weinig impact op de stemming.

De chipbedrijven gingen verder omhoog na het positieve handelsnieuws. Tokyo Electron, TDK en Taiyo Yuden stegen meer dan 3 procent. De maker van chipapparatuur NuFlare Technology maakte een koerssprong van 12,3 procent na een tegenbod van Hoya Corp. Toshiba, dat een belang heeft van 52,4 procent in NuFlare, deed eerder al een bod op het resterende belang in het bedrijf.

De beursgraadmeter in Shanghai ging tussentijds 1,5 procent vooruit en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 2,3 procent bij. De Kospi in Seoul dikte 1,4 procent aan. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix steeg 5,5 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,5 procent in de plus. De Australische mijnbouwer BHP klom bijna 2 procent dankzij de hoop op een handelsdeal.