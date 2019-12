Ondernemers: uitslag VK geeft even rust

De uitslag van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk geeft ondernemers “even rust”. Dat is de reactie van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op de overwinning van de Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson. De kans dat de Britten op 31 januari uit de unie vertrekken is nu met een parlementaire meerderheid aanzienlijk.

Het is volgens de organisaties nog te vroeg om te juichen. Na een brexit beginnen namelijk de onderhandelingen met de Europese Unie over de toekomstige handelsrelatie met Groot-Brittannië. Johnson had beloofd om dat in 2020 al af te ronden. De ondernemers vinden dat “heel snel”.

De ondernemers pleiten er verder voor dat de onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie niet “te overhaast” gebeuren. Het is vooral belangrijk dat er “een zo soepel mogelijke handels- en investeringsrelatie met de Britten volgt”. Nederlandse bedrijven hebben namelijk al heel lang belangrijke handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk. Verder waarschuwen de organisaties dat bij het uitblijven van een handelsdeal in 2020 er alsnog een abrupte verbreking van de handelsrelatie met de Britten kan plaatsvinden.

Ondernemers uit de technologische industrie vinden het goed nieuws dat de brexit met een deal wat dichterbij is, reageert brancheorganisatie FME. Ook zij richten hun blik nu op de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie. Volgens FME is het van belang dat de huidige nauwe handelsbetrekkingen zo veel mogelijk in stand blijven. Importheffingen en andere barrières zullen met name Nederlandse bedrijven in de autosector, fabrikanten van transportmiddelen en chemische producten hard raken.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) juicht meer duidelijkheid over de brexitdatum toe. “Onzekerheid was het grootste probleem voor transportbedrijven. Ze wisten daardoor niet hoe ze zich op de brexit moesten voorbereiden”, aldus een woordvoerder. Nu moeten vervoerders klaar staan voor douaneformaliteiten die na 31 januari intreden, aldus TLN.

Ook LTO Nederland maakt zich druk om “de chaos aan de grenzen” na de brexit. De Nederlandse regering moet alles in het werk stellen om dat te voorkomen, aldus de organisatie voor de boeren.