‘Tijd dringt voor extra heffingen Trump’

De tijd dringt voor de Amerikaanse president Donald Trump als hij nog extra tarieven aan China wil opleggen. Dat stellen marktkenners kort voor de deadline van 15 december, wanneer mogelijk voor nog eens 160 miljard dollar aan tarieven aan Peking worden opgelegd.

Volgens hen is uitstel van heffingen naar volgend jaar ondenkbaar, gelet op de presidentsverkiezingen die losbarsten. Dan kun je niet aankomen met berichten over het duurder maken van consumentengoederen als laptops, kleding, schoenen en speelgoed.

“Trump heeft ook niet genoeg krediet om met nieuwe heffingen gericht op Amerikaanse consumenten zijn positie in de verkiezingen te riskeren”, aldus marktkenners van adviesbureau Eurasia Group. “Niemand gelooft dat we verdere escalatie in de handelsoorlog zullen zien.”

Volgens ingewijden werkt de Amerikaanse handelsdelegatie hard om de tarieven niet in te laten gaan. Zo zou Trump al zijn handtekening hebben gezet onder de zogeheten ‘fase 1-deal’ over handel, waarmee de tarieven van tafel gaan.