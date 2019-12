‘Angst voor negatieve spaarrente niet nodig’

Kleine spaarders hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze rente moeten gaan betalen over het spaargeld dat ze bij de bank hebben staan. Volgens vergelijkingssite Geld.nl ligt een negatieve spaarrente in 2020 niet voor de hand.

ABN AMRO en de Volksbank, waartoe ASN Bank, SNS Bank en Regio Bank horen, hebben al toegezegd dat er geen negatieve rentes komen voor spaarders die minder dan 100.000 euro aan spaargeld hebben. ING en Rabobank hebben hier geen beloftes over gedaan. “Maar voor hen is de drempel om de spaarrente negatief te maken nu wel hoger”, stelt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl.

De spaarrentes zijn al een paar jaar extreem laag. Na een nieuwe renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) in september werd in de markt druk gespeculeerd over negatieve spaarrentes. Maar zover lijkt het voorlopig niet te komen. “De rentes zullen laag blijven en een enkele bank zal ook echt naar de nul gaan”, denkt Bulthuis. “Alleen grote spaarders die een ton of meer hebben, zullen in 2020 wellicht moeten gaan betalen voor hun spaargeld.”

Geld.nl verwacht verder dat de hypotheekrentes voorlopig nog laag blijven. Vooral de kortlopende rentes, tot 1 jaar, zullen op een laag niveau blijven en wellicht nog verder dalen. Voor de langer lopende hypotheekrentetarieven hangt veel af van de internationale politieke ontwikkelingen, aldus Bulthuis.