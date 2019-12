Bijleveld had indruk dat Oad gered kon worden

Ank Bijleveld, toenmalig commissaris van de Koning in Overijssel, had na een telefoongesprek met de Rabobank in 2013 de indruk dat een overnameplan voor de noodlijdende reisorganisatie Oad uit Holten rond kon komen.

Volgens de huidig minister van Defensie leek er op dat moment nog voldoende tijd om tot een overeenkomst en afronding daarvan te komen. Dat stelde ze maandag in een verhoor bij de rechtbank in Utrecht.

Oad had Bijleveld destijds gevraagd contact op te nemen met de bank. Na dit telefoongesprek was zij gerustgesteld. “Ik wist niet dat het bedrijf niet meer aan de betalingen kon voldoen. De werkgelegenheid was voor mij het belangrijkste argument. Het voortbestaan van Oad was het allerbelangrijkste.”

Toch ging het familiebedrijf vlak hierna failliet. De voormalig eigenaren van Oad houden de Rabobank hiervoor verantwoordelijk en eisen een schadevergoeding.