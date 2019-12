Landbouw toont herstel na droog 2018

De Nederlandse landbouwsector heeft dit jaar herstel laten zien van het slechte jaar 2018. De inkomsten namen met bijna 4 procent toe. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research.

De oogsten waren dit jaar wat beter dan in 2018 toen de landbouwsector in de zomermaanden te kampen had met extreme droogte en buitengewoon hoge temperaturen. Zo werden dit jaar meer aardappelen gerooid en nam de oogst van uien en granen behoorlijk toe. De oogst van snijmais daalde door de afname van het areaal. In de tuinbouw steeg de productie.

De productie in de veehouderij nam iets af dit jaar, aldus de onderzoekers. Boeren voerden minder runderen aan bij slachthuizen, terwijl de melkveestapel verder werd afgebouwd. De melkproductie was vrijwel stabiel.

De afzetprijzen van landbouwproducten lieten een lichte stijging zien. Vooral varkensvlees werd flink duurder door de varkenspest in China. Daardoor nam de vraag naar Nederlands varkensvlees toe. Andere landbouwproducten die duurder werden, waren vooral tomaten en paprika. Appels en peren werden juist goedkoper.