Alsnog Europees akkoord over wet groen investeren

Het Europees Parlement en de EU-landen hebben alsnog een onderhandelingsakkoord gesloten over een systeem om te bepalen welke investeringen en beleggingen duurzaam zijn. De lidstaten schoten een eerder bereikt akkoord af, maar na enkele wijzigingen werden onderhandelaars van beide partijen het alsnog eens over een classificatiesysteem voor financiële producten.

Investeerders kunnen straks aan de hand van de ‘groene lijst’ zien of een belegging bijdraagt aan de reductie van CO2-uitstoot. De regeling moet ook het ‘groenwassen’ beperken van producten die ten onrechte als milieuvriendelijk op de markt worden gezet.

Na bezwaren van onder meer Frankrijk werd de tekst over kernenergie iets aangepast, zodat beleggingen daarin niet op voorhand als niet-duurzaam worden gezien. Volgens Bas Eickhout (GroenLinks), die onderhandelde namens het Europees Parlement, zijn “grote stappen gezet om van duurzaam investeren de norm te maken. De politiek wijst het grote geld de juiste weg. Met dit akkoord bewegen we investeringen in de richting van een milieu- en klimaatvriendelijke economie.”

Als het akkoord formeel is goedgekeurd, gaat de Europese Commissie de ‘investeringsgids’ uitwerken. Die wordt in 2021 verwacht.