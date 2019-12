‘Cao-overleg supermarkten geklapt, acties lijken aanstaande’

Personeel van supermarkten dreigen het werk neer te leggen nu onderhandelingen over een nieuwe cao zijn geklapt. Vakbonden CNV en FNV hadden werkgevers eerder tot woensdag 17.00 uur de tijd gegeven om tot nieuwe afspraken te komen. Nu de bonden dinsdag boos zijn weggelopen van de onderhandelingstafel, lijkt een akkoord verder weg dan ooit.

De supermarkt-cao geldt voor ongeveer 140.000 werknemers. De huidige afspraken verliepen op 1 april van dit jaar.

Voor CNV-bestuurder Jacqueline Twerda voelden de slotonderhandelingen als “een dikke middelvinger naar het personeel.” Volgens CNV boden werkgevers eerder een eenjarige cao, waarin de lonen in totaal met 2,5 procent omhoog zouden gaan, maar niet in zijn geheel met terugwerkende kracht. ReĆ«el zou de loongroei nog geen 1 procent zijn. Het nieuwe voorstel was volgens haar nog minder.

Het liefst zou Twerda de supermarkten zo kort voor de feestdagen platgooien. De vrees voor negatieve reacties tegen personeel door het winkelend publiek, maakt dat nog eens goed zal worden nagedacht over het hoe en wat van acties.