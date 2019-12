Thuiswerken is het populairst in de Randstad

Thuiswerken is in trek en slaat vooral aan in de Randstad en andere stedelijke gebieden met grote verkeersdrukte. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuw rapport.

De agglomeratie Amsterdam, de Gooi- en Vechtstreek en provincie Utrecht lopen qua thuiswerken voorop. Hier werkt bijna de helft van de arbeidskrachten wel eens thuis. Hoogopgeleiden zijn hier oververtegenwoordigd, en die werken vaker thuis. In de rest van de Randstad en andere grote steden in het land is dat ook zo. Bovendien werken veel mensen in de Randstad in sectoren waar thuiswerken gebruikelijk is, zoals de bankensector en het onderwijs.

Het CBS ziet ook dat thuiswerken populair is in gebieden waar mensen lang moeten reizen voor hun werk. Een groot deel van de Randstad heeft hiermee te maken. Zo zijn inwoners van de agglomeratie Den Haag gemiddeld 36 minuten onderweg naar hun werk, het langst van heel Nederland.

De afgelopen jaren zijn meer mensen gaan werken vanuit huis. In 2018 deden 3,3 miljoen mensen dit, zo’n 500.000 meer dan vijf jaar eerder. De meesten werken niet structureel thuis, maar af en toe.