Europese rechters maken belasting ontwijken moeilijker

Europese rechters hebben het multinationals moeilijker gemaakt om belasting te ontwijken. Door uitspraken van het Europese Hof van Justitie kunnen de belastingvoordelen van brievenbusfirma’s wel 20 procent dalen. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport.

De uitspraken gingen over hoe bedrijven gebruik mogen maken van belastingvoordelen of -vrijstellingen als ze betalingen doen binnen de Europese Unie (EU). De rechters hebben geoordeeld dat deze voordelen kunnen worden geweigerd als bedrijven een eigenaar hebben van buiten de EU. Landen moeten belastingvoordelen zelfs tegenhouden als daar amper een economisch voordeel tegenover staat.

Het CPB heeft voor dit onderzoek in kaart gebracht hoe bedrijven dividendbelasting kunnen ontwijken. “Zie het als een TomTom die je vertelt wat de goedkoopste route is”, legt onderzoeker Maarten van ’t Riet uit. Deze lopen vaak via brievenbusfirma’s in Luxemburg en Nederland. “Door de uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijven de minder voordelige routes over.”

Er blijven nog wel geitenpaadjes over. Van ’t Riet wijst er bijvoorbeeld op dat sommige Europese lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, geen dividendbelasting kennen. Daardoor hebben bedrijven helemaal geen belastingvoordeel nodig. Het huidige kabinet heeft geprobeerd om de dividendbelasting in Nederland af te schaffen, maar zag daar uiteindelijk van af.