Metaalunie waarschuwt: rust rond brexit is nog niet teruggekeerd

De rust rond de brexit is nog niet teruggekeerd, ondanks de grote verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson. Daarvoor waarschuwt Koninklijke Metaalunie. Voor ondernemers blijft het advies daarom ongewijzigd: bereid je voor op het no-dealscenario dat nog steeds niet van de baan is.

Volgens de Nederlandse ondernemersorganisatie is de enige hoop op rust dat er een handelsakkoord met de Britten wordt gesloten. “En dat is, zoals het er nu naar uit ziet, nog helemaal niet zo zeker. Een zogenaamde harde brexit is dan ook nog niet uitgesloten. Dat komt door de enorme haast die Johnson nu lijkt te willen maken.”

De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk mondden uit in een verpletterende overwinning voor de Conservatieve Partij van Johnson. Daardoor lijkt het land op 31 januari definitief de Europese Unie te gaan verlaten. Het komen tot een akkoord vergt volgens experts echter veel meer tijd dan Johnson wil toestaan. Dat deze onderhandelingen extra tijd zullen vergen komt ook doordat Johnson afwijkende regels wil vaststellen die de concurrentiepositie van Europese bedrijven benadelen.