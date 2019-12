Prosus en Takeaway verhogen bod op Just Eat

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbestelsite Takeaway.com hebben meer over om het Engelse Just Eat in handen te krijgen. Prosus heeft nu 8,00 pond (9,37 euro) per aandeel in contanten over voor het Britse bedrijf. Takeaway biedt de aandeelhouders van Just Eat een groter belang in het fusiebedrijf waarmee het bod per aandeel omgerekend op 9,16 pond per aandeel uitkomt.

Het nieuwe bod van Prosus is een flinke verhoging ten opzichte van de 7,40 pond die de investeerder eerder bood. Takeaway.com geeft aandeelhouders Just Eat nu 0,12111 aandelen Takeaway in ruil voor een aandeel Just Eat. In het vorige bod was dat nog 0,09744 aandelen Takeaway. Daardoor krijgen de aandeelhouders van het Britse bedrijf straks ook een grotere vinger in de pap bij het fusiebedrijf. In het nieuwe bod krijgen ze 57,5 procent van de nieuwe onderneming in handen, waar dat eerder nog 52,2 procent was.

Takeaway verlaagt tegelijkertijd de grens waarbij het zijn bod doorzet tot 50 procent van de aandelen Just Eat plus nog één aandeel. De Nederlandse maaltijdbestelsite zegt al toezeggingen te hebben voor 41,09 procent van de Just Eat-aandelen. Prosus zette zijn acceptatiedrempel al eerder op die kleinst mogelijke meerderheid.

Zowel Takeaway als Prosus geeft aan geen hoger bod te willen doen. De beide kemphanen hanteren ook dezelfde deadline van 10 januari. Takeaway houdt een dag voor de deadline al een bijzondere aandeelhoudersvergadering waar zijn aandeelhouders hun mening kunnen geven over de fusie.

Takeaway bereikte in augustus een deal over een samengaan met Just Eat, maar in oktober besloot ook Prosus een bod te doen. Sindsdien verhoogde Prosus zijn bod al een keer voordat beide partijen hun uiterste bod deden.