FNV in de clinch met IKEA over invulling vakbondswerk

Vakbond FNV ligt in de clinch met IKEA over de manier waarop vakbondsleden die in dienst zijn van IKEA, hun vakbondswerk mogen invullen. Het gaat om mensen die werken bij het woonwarenhuis maar ook kaderlid zijn van FNV en daarom een aantal uren voor de vakbond mogen inzetten.

Het probleem zit niet in het aantal uren dat ter beschikking wordt gesteld, aldus een woordvoerster. IKEA stelt de 24 kaderleden 2800 uur op jaarbasis ter beschikking, dat is meer dan de norm. Het gaat FNV om de manier waarop die uren mogen worden ingevuld. “Ikea bemoeit zich met hoe die mensen de uren moeten invullen. Zo mogen leden geen campagnes voeren en niet flyeren in werktijd of geen enquĂȘte houden. Dan wordt het heel lastig om ons vakbondswerk te doen”, stelt ze.

IKEA was nog niet beschikbaar voor commentaar.