Vakbond pleit voor steun Duitse auto-industrie

De Duitse vakbond IG Metall pleit voor steun aan een groot aantal kleine en middelgrote leveranciers aan de auto-industrie. Bij veel van hen ontbreekt het aan een plan B door de opkomst van elektrisch rijden. De bond ziet een duidelijke rol weggelegd voor de Duitse staat.

Volgens de vakbeweging is er een grote groep bedrijven in Duitsland die meer dan driekwart van hun omzet halen uit de productie van componenten voor verbrandingsmotoren. Bij de betreffende ondernemingen, die goed zijn voor circa 300.000 banen, is er volgens IG Metall geen toekomstgericht plan. Ook hebben zij veelal onvoldoende toegang tot kapitaal.

Om de auto-toeleveranciers te helpen zou de Duitse overheid een fonds kunnen instellen, gelijk aan noodmaatregelen die tijdens de crisisjaren werden genomen. Via dit met miljarden gevulde fonds krijgen de bedrijven toegang tot kapitaal. Daarbij staat de Staat garant. Ook vindt IG Metall dat bedrijven hun oor te luisteren moeten leggen bij management- en adviesbureaus, omdat het de ondernemingen zelf simpelweg ontbreekt aan idee├źn.