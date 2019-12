Lage rente? Welke gevolgen heeft dit voor mijn pensioen?

De kranten stonden er vol van de afgelopen maanden, op het journaal gaat het regelmatig over lage spaarrentes en deze periode ook vaak over pensioen. Er wordt zelfs gekort op uitkeringen. Dat betekent simpelweg dat je als gepensioneerde minder geld krijgt dan je ooit voor werd gehouden. Het kan zijn dat je nu nog niet bezig bent met je pensioen, maar het is al wel van belang gezien de ontwikkelingen.

Pensioen voor veel mensen onzeker

Vroeger werd je uiteindelijke pensioen gepresenteerd als een belofte. In deze tijd, de huidige situatie houden de fondsen een slag om de arm. Er wordt gesproken over een beoogde opbrengst. Of zelfs een range gegeven van de opbrengsten bij tegenvallende resultaten tot de opbrengst bij meevallende resultaten. Het maakt het pensioen voor veel mensen een stuk onzekerder. Waar je vroeger kon uitgaan van een pensioen is dat tegenwoordig veel minder het geval.

Pensioenfondsen zoeken rendement

Maar wat is nou precies de link tussen de lage rente standen en jouw pensioen? Eigenlijk alles. Vroeger konden pensioenfondsen op een simpele manier een goed rendement maken. Bijvoorbeeld door te investeren in staatsobligaties. Dit was een vrij veilige investering met een goed rendement. Nu de rente zo extreem laag staat, is ook het rendement op dit soort investeringen onwijs lage, zelfs bijna nul. De pensioenfondsen zijn allemaal opzoek naar een andere manier om ergens rendement te kunnen halen.

De rekenrente

Naast rendement is er ook rekenrente. Misschien heb je de term wel eens horen vallen in een Haagse discussie over de pensioenen. Dit is een rentepercentage vastgesteld door De Nederlandsche Bank en de overheid. De rekenrente moet risicovrij zijn, omdat hierop een toegezegde pensioenuitkering is gebaseerd. Zij baseren zich hierbij onder meer op de rentetarieven op de financiƫle markten.

Deze rekenrente gebruiken pensioenfondsen wanneer ze berekenen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om alle pensioenen (ook in de toekomst) te kunnen betalen. De rekenrente is extreem laag. Hierdoor moeten pensioenfondsen meer geld onder zich houden. En wordt daardoor hier en daar zelfs gekort op de uitkeringen. Alles om genoeg geld in de kas te behouden.

Wat is de oplossing?

Kortom: geen goed nieuws voor iedereen die via een pensioenfonds pensioen opbouwt. Het kan daarom nuttig of zelfs nodig zijn om zelf voor aanvullend pensioen te sparen. De spaarrente is nu ongeveer 0%. Die gaat je niet helpen vermogen op te bouwen. Je kunt er daarom voor kiezen om te gaan beleggen voor je pensioen. Er zijn genoeg banken die een pensioen product aanbieden door middel van beleggen. Lees hier bijvoorbeeld meer over (pensioen) beleggen bij Evi van Lanschot.

Bij Pensioenbeleggen beleg je met een vaste streefdatum, namelijk je AOW of pensioendatum. Naarmate deze datum dichterbij komt, neemt het risico van de beleggingen geleidelijk af. Alles om zorgeloos je oude dag in te gaan. Let bijvoorbeeld ook op je beschikbare jaarruimte.

Minder afhankelijk

De tijden waarin je blind kon vertrouwen op een goed pensioen voor later lijken op dit moment niet realistisch. Aanvullend sparen voor je pensioen was vroeger niet per se noodzakelijk, al lijkt dat steeds meer nodig te zijn. Het is niet alleen fijn om wat meer geld te hebben tijdens je pensioen, het geeft ook rust. Je bent niet meer volledig afhankelijk van wat pensioenfondsen doen en wat er in Den Haag besloten wordt. Door zelf aanvullend voor je pensioen te sparen, neem je de touwtjes weer in eigen handen.