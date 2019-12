Chinees ByteDance wil TikTok niet verkopen

Het Chinese softwarebedrijf ByteDance wil zijn populaire TikTok-app niet verkopen. Dat liet de onderneming dinsdag aan zijn personeel weten, in reactie op geruchten die daarover de ronde deden. De videodeelapp ligt in de Verenigde Staten onder vuur en wordt een gevaar voor de staatsveiligheid genoemd.

“Van tijd tot tijd kun je verhalen in de media lezen die niet waar zijn. Nu is er een onjuist bericht waarin wordt beweerd dat ByteDance heeft overwogen om TikTok geheel of gedeeltelijk te verkopen. Wij hebben formeel aangegeven dat het artikel niet klopt, maar het is desondanks gepubliceerd. Ik verzeker jullie dat er geen gesprekken zijn geweest met potentiĆ«le kopers van TikTok. En die intentie hebben we ook niet”, aldus TikTok-topman Alex Zhu in een interne memo.

ByteDance zou juridische stappen overwegen tegen de aantijgingen. Daarnaast bekijkt het bedrijf volgens onbevestigde berichten naar de verkoop van een meerderheidsbelang. Ook het opzetten van een hoofdkantoor in China, in bijvoorbeeld Londen of Dublin, wordt onder de loep genomen.