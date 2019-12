Nederlanders massaal aan het shoppen op maandag

Er is maandag uitzonderlijk vaak met pin of creditcard betaald. Rond 16.15 uur telde Betaalvereniging Nederland ruim duizend betalingen per seconde. Dat is nog meer dan tijdens de piek van afgelopen zaterdag toen er per seconde 975 keer betaald werd.

Veel Nederlanders hebben vrij deze week en doen de laatste inkopen voor cadeautjes of voor het kerstdiner. Het totaal aantal betalingen lag maandag dan ook bijna net zo hoog als zaterdag. De laatste zaterdag voor Kerstmis is traditiegetrouw een van de drukste dagen van het jaar in de Nederlandse winkels en webwinkels.