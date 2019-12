Aandeel Amazon in trek op Wall Street

Amazon was donderdag een grote winnaar op de beurzen in New York. De webwinkelreus meldde dit jaar weer records te hebben gebroken met zijn verkopen voor de feestdagen. Beleggers zetten het aandeel daarop flink hoger. Ook andere retailers en techbedrijven zaten in de lift en de beursgraadmeters op Wall Street gingen met de hoogste slotstanden ooit de handel uit.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 28.621,39 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 3239,91 punten en schermenbeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 9022,39 punten. Die laatste graadmeter sloot voor het eerst boven de 9000 punten.

Amazon steeg meer dan 4 procent in beurswaarde. Volgens het bedrijf zijn er wereldwijd miljarden artikelen verzonden, waaronder tientallen miljoenen echte Amazon-apparaten zoals de draadloze speaker Echo Dot. Het bericht lijkt te bevestigen dat de Amerikaanse winkelbranche een sterk feestdagenseizoen draaide. Winkelconcerns als Nordstrom, Macy’s en J.C. Penney wonnen op de beurs tot bijna 5 procent en iPhonemaker Apple steeg 2 procent.

Tiffany eindigde een fractie hoger na een bericht over een hogere omzet in de afgelopen weken. Daarmee toonde de juweliersketen iets van herstel na de omzetdaling in de eerste drie kwartalen van het jaar. De Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen ging daarnaast bijna 21 procent omlaag. Het bedrijf, dat ook een notering heeft in New York, kondigde aan solo verder te willen. Eerder werden gesprekken gevoerd met potentiƫle kopers.

De financiƫle markten bleven tevens gespitst op ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikaanse houding ten opzichte van Chinese bedrijven, waarvan er vele om politieke redenen op een zwarte lijst staan, zijn volgens het Chinese ministerie van handel nog steeds een pijnpunt in de gesprekken. Momenteel worden de nodige procedures doorlopen alvorens een handtekening onder een akkoord kan.

De euro was 1,1101 dollar waard, tegen 1,1084 dollar bij het slot van de Amerikaanse beurzen op dinsdag. Woensdag werd er vanwege de kerst niet gehandeld op Wall Street. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 61,63 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 67,82 dollar per vat.