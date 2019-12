Damrak positief na kerstdagen

De aandelenbeurs in Amsterdam won vrijdag terrein. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers deden het rustig aan na de kerstdagen en bleven gespitst op ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 611,21 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 916,79 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,4 procent aan.

Aan het handelsfront liet Peking weten nauw in contact te staan met de VS over het ondertekenen van de recent overeengekomen handelsovereenkomst. Deze zogenoemde ‘fase 1-handelsdeal’ moet de opmaat worden voor een breder handelsakkoord.

Staalconcern ArcelorMittal voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van ruim 1 procent. ING won 0,6 procent. Volgens Het Financieele Dagblad verdwijnen mogelijk zestig van de zeshonderd banen bij de tak van ING die vermogende klanten bedient. Verfproducent AkzoNobel stond onderaan met een verlies van 0,7 procent.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 2,7 procent. Financieel dienstverlener Intertrust was de grootste daler met een min van 0,3 procent. AND International Publishers kreeg er 8,5 procent bij op de lokale markt. De kaartenmaker heeft een overeenkomst gesloten met een groep investeerders over een converteerbare lening van 1 miljoen euro die door het bedrijf zal worden uitgegeven.

In Frankfurt ging Qiagen bijna 19 procent onderuit. De Nederlands-Duitse biotechnoloog, die ook een notering heeft in New York, kelderde donderdag al bijna 21 procent op Wall Street nadat het bedrijf liet weten solo verder te willen gaan. Eerder werden nog gesprekken gevoerd met potentiƫle kopers.

De euro was 1,1139 dollar waard tegen 1,1080 dollar voor de kerstdagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 61,87 dollar. Brentolie steeg ook 0,3 procent in prijs, tot 68,12 dollar per vat.