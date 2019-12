‘Deadline voor handelsakkoord met Britten te krap’

De overgangsperiode om tot een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te komen na de brexit is te krap. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen spreekt in de Franse krant Les Echos over het mogelijk moeten verleggen van de deadline van eind 2020 die de Britse premier Boris Johnson heeft gesteld.

De Britten verlaten de EU als alles goed gaat op 31 januari. Daarna volgt een overgangsperiode waarin ze zich nog tot eind komend jaar aan de Europese regels moeten houden. Er is afgesproken dat die periode met twee jaar kan worden verlengd, maar Johnson wil dat voorkomen. Volgens Von der Leyen is het niet mogelijk om tegen die tijd een allesomvattend handelsakkoord te hebben uitonderhandeld. “Dat is te optimistisch”, aldus de Duitse.

De onderhandelaars doen er volgens Von der Leyen verstandig aan halverwege het jaar te beoordelen waar ze staan. “En indien nodig moeten ze een akkoord bereiken over een verlening van de overgangsperiode”, aldus de commissievoorzitter. De Britten hebben sowieso tot eind juni de tijd om hun standpunt over verlenging van de overgangsperiode te herzien.