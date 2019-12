Eerste Tesla ‘made in China’ bijna afgeleverd

Automaker Tesla begint maandag met de eerste leveringen van auto’s die in China zijn geproduceerd. Voor het bedrijf van topman Elon Musk betekent dit een belangrijke mijlpaal, mede omdat China de grootste automarkt wereldwijd is. Dat geldt ook voor elektrisch aangedreven voertuigen.

De eerste vijftien Model 3-sedans van Tesla worden op 30 december geleverd aan medewerkers van de onderneming, zo bevestigde het bedrijf. Musk verwacht dat de nieuwe Chinese fabriek Tesla helpt in de hevige concurrentieslag op het gebied van elektrisch rijden in China. Naast lokale concurrenten als NIO en Xpeng Motors mikken ook grote automakers als BMW en Daimler op een groter marktaandeel.

Eerder op vrijdag werd de Model 3 toegevoegd aan een lijst van modellen die in aanmerking komen voor een vrijstelling van 10 procent van de aankoopbelasting in het land. Daarnaast komt de ‘made in China’-Tesla in aanmerking voor een Chinese overheidssubsidie van 3600 dollar per auto.

Tesla zei in oktober dat aan de in China geproduceerde Model 3-auto’s een prijskaartje hangt van ongeveer 50.000 dollar. Daarna deden berichten de ronde dat Tesla overweegt de prijzen voor auto’s die in China gemaakt worden met een vijfde te verlagen.