Chinees bedrijf wil middel tegen Alzheimer wereldwijd testen

Het Chinese bedrijf Shanghai Green Valley Pharmaceutical zoekt wereldwijd naar ruim 2000 Alzheimer-patiënten voor het testen van een nieuw middel tegen die ziekte. De betreffende pillen zijn in China al voorwaardelijk goedgekeurd, maar in de rest van de wereld zijn kenners sceptisch over het stormachtige Chinese succes in de strijd tegen Alzheimer.

In het Westen zoeken farmaceuten al jaren naar een goed medicijn voor het afremmen van Alzheimer. Eerder dit jaar was er voor het eerst in lange tijd weer een doorbraak toen biotechnoloog Biogen naar de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA stapte voor toestemming om een middel op de markt te kunnen brengen. Vanuit de medische wereld werd toen verheugd gereageerd. Eerder had Biogen de ontwikkeling van datzelfde medicijn nog stopgezet omdat het bedrijf dacht dat het middel bij een proef niet aansloeg.

Green Valley snapt dat kenners in eerste instantie de wenkbrauwen zullen fronsen, maar gaat ervan uit dat de werking van zijn middel via de wereldwijde proef zal worden aangetoond. De Chinezen zijn van plan om in februari de benodigde goedkeuring voor de test aan te vragen bij de FDA. Omdat er wereldwijd zoveel mensen zijn die aan Alzheimer lijden heeft een goedwerkend middel de potentie om een van ’s wereld best verkopende medicijnen te worden.