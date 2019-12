‘Economie Hongkong krimpt als gevolg van protesten’

De economie van Hongkong laat in het laatste kwartaal van het jaar waarschijnlijk krimp zien. Volgens minister van Financiën Paul Chan blijft Hongkong gebukt gaan onder de aanhoudende onrust in de stadstaat.

Hongkong is al maandenlang het toneel van hevige protesten die vaak uitlopen op rellen. Veel inwoners gaan de straat op om te protesteren tegen de toenemende invloed van China. Hierdoor blijven toeristen weg en zijn de verkopen van winkels flink afgenomen. Dat laatste is een flinke klap voor Hongkong dat eerder bekendstond als een Mekka voor shoppers.

De overheid in Hongkong gaat ervan uit dat de economie in heel 2019 met 1,3 procent krimpt. Volgens Chan is het gezien de huidige situatie voorlopig “onvermijdelijk” dat de economie in omvang afneemt. Dit betekent dat de overheid de komende tijd minder flexibel is bij het aanwenden van financiële middelen, aldus de bewindsman.

De politie moest dit weekend weer traangas gebruiken om een groep demonstranten uiteen te drijven. Tienduizenden betogers liepen zaterdag een mars door het centrum van Hongkong, ondanks een demonstratieverbod. Ze eisten meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie en wezen de groeiende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking af.