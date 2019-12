Schuldeisers gaan verder met schoenenmerk TOMS

Schoenenmerk TOMS Shoes, bekend om zijn liefdadigheidswerk, wordt overgenomen door zijn belangrijkste schuldeisers. Oprichter Blake Mycoskie en investeerder Bain Capital dragen hun aandelen over aan de crediteuren, waaronder Jefferies, Nexus en Brookfield. In ruil daarvoor zullen bepaalde schulden worden afgebouwd. Ook hebben de nieuwe eigenaren toegezegd tientallen miljoenen dollars te investeren in verdere groei.

Het bijzondere aan TOMS is dat het in 2006 opgerichte bedrijf met de inkomsten uit de verkoop van schoenen tevens nieuwe schoenen levert aan mensen in nood elders op de wereld. Dit principe, genaamd ‘One for One’, is het bedrijf later ook gaan toepassen met andere producten zoals brillen.

TOMS heeft wel een winstoogmerk. Maar de laatste tijd heeft het bedrijf moeite om de concurrentie bij te benen en consumenten aan zich te binden, omdat de nieuwigheid van het ‘One for One’-principe er een beetje af is. Kredietbeoordelaars hadden al gewaarschuwd dat TOMS volgend jaar waarschijnlijk niet in staat zou zijn om een lening van 300 miljoen dollar af te lossen, zonder hierover opnieuw te onderhandelen met zijn schuldeisers. Het is nog niet duidelijk of Mycoskie een rol blijft spelen bij het bedrijf nu hij geen eigenaar meer is.