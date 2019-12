AEX begint met kleine min

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een kleine min begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht lager. Beleggers deden het rustig aan op de laatste volle handelsdag van het jaar. De beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen zijn dinsdag nog een halve dag open. De financiële markten in Frankfurt, Zürich en Milaan zijn op oudjaarsdag gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 610,61 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 914,45 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren 0,1 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,2 procent en stevent af op een jaarwinst van zo’n 26 procent.

Telecomconcern KPN noteerde in de AEX een fractie hoger ondanks dat het van toezichthouder ACM een miljoenboete opgelegd kreeg vanwege het onjuist informeren van klanten op de website. Ook branchegenoten T-Mobile, Tele2 en Vodafone werden om die reden beboet. De bedrijven hebben bezwaar aangetekend tegen die beslissing.

Pharming steeg ruim 2 procent bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog neemt alle aan het Zweedse Orphan Biovitrum (Sobi) gelicentieerde markten voor zijn medicijn Ruconest terug. Pharming betaalt daarvoor 7,5 miljoen euro. De transactie draagt direct bij aan de winstgevendheid. In december 2016 kocht Pharming al de commerciële rechten in Noord-Amerika terug van licentiehouder Valeant Pharmaceuticals.